Orange Lycée viticole d'Orange Orange, Vaucluse Petit tour de la biodiversité au Lycée Viticole d’Orange Lycée viticole d’Orange Orange Catégories d’évènement: Orange

Vaucluse

Petit tour de la biodiversité au Lycée Viticole d’Orange Lycée viticole d’Orange, 4 octobre 2021, Orange. Fête de la science 04 octobre

Lycée viticole d’Orange Elvire Finance. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

lundi 04 octobre – 16h00 Sous la conduite d’une enseignante animatrice des éco-ambassadeurs, le nouveau sentier connecté du Lycée Viticole d’Orange vous sera présenté selon le saxes suivants : biodiversité dans les vignes, suivi vers de terre/abeilles/papillons, qualité de l’air, haie diversifiée, jardin pédagogique agroécologique et autres. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Lycée viticole d’Orange 2260 Route du Grès 84100 Orange 84100 organisateur : Lycée viticole d’Orange

Détails Catégories d’évènement: Orange, Vaucluse Autres Lieu Lycée viticole d'Orange Adresse 2260 Route du Grès 84100 Orange Ville Orange lieuville Lycée viticole d'Orange Orange