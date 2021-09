Pertuis Lycée Val de Durance Pertuis, Vaucluse Stands mathématiques Lycée Val de Durance Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Stands mathématiques Lycée Val de Durance, 7 octobre 2021, Pertuis. Fête de la science 07 octobre

Lycée Val de Durance PROAL. Réservation conseillée En présentiel Scolaires. Plusieurs stands, animés par les lycéens, qui présenteront leurs travaux réalisés durant l’année scolaire à des collégiens et primaires du bassin. Ces stands seront dans le Lycée Val de Durance ou en distanciel, si la crise sanitaire ne le permet pas.

La modalisation de croissance des végétaux, les plantes invasives, le volume d’un arbre, les couloirs et la distanciation… de nombreux sujets de mathématiques là où on ne les attend pas. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Lycée Val de Durance Route de la Bonde, 84120, Pertuis 84120 organisateur : Lycée Val de Durance

