Pertuis Lycée Val de Durance Pertuis, Vaucluse Conférences d’universitaires Lycée Val de Durance Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Vaucluse

Conférences d’universitaires Lycée Val de Durance, 8 octobre 2021, Pertuis. Fête de la science 07 – 08 octobre

Lycée Val de Durance PROAL. Entrée libre En présentiel Scolaires. Des chercheurs viendront faire des conférences au Lycée Val de Durance

Jeudi 7 octobre. Francis Loret “le grand théorème de Fermat”

Vendredi 8 octobre. Pierre Arnoux “les modèles d’épidémie” Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Lycée Val de Durance Route de la Bonde, 84120, Pertuis 84120 organisateur : Lycée Val de Durance

