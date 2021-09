Luisant Lycée Silvia Monfort Eure-et-Loir, Luisant Escape game au lycée Lycée Silvia Monfort Luisant Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Luisant

Escape game au lycée Lycée Silvia Monfort, 6 octobre 2021, Luisant. Fête de la science 06 octobre

Lycée Silvia Monfort lycée Silvia Monfort. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Infiltrée dans un laboratoire de biotechnologie, votre équipe d’élèves chercheurs n’aura que 45 minutes pour résoudre l’énigme:

“Est-ce que la technique CRISPR-Cas9 est utilisée à l’encontre des principes de bioéthique?”

Pour le savoir, vous devrez réaliser des expériences scientifiques faisant appel à vos qualités d’organisation, de rigueur, d’analyse et de gestion du temps.

Centre-Val de Loire>Eure-et-Loir

Lycée Silvia Monfort 6 Rue de l'Orme de Sours 28600 Luisant 28600 organisateur : https://www.lycee-silvia-monfort.fr/

