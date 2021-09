Vitacura Lycée Saint Exupéry Vitacura Les insectes dans les écosystèmes naturels et anthropisés Lycée Saint Exupéry Vitacura Catégorie d’évènement: Vitacura

Lycée Saint Exupéry Institut Francais du Chili. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Cet atelier a pour but de présenter la diversité des insectes et leurs rôles dans les écosystèmes naturels et anthropisés. L’atelier se découpe en trois séquences. Tout d’abord, une présentation générale des insectes permettra d’aborder leur origine, leur diversité et leur biologie. Ensuite, nous aborderons comment les insectes peuvent servir de bio-indicateurs pour caractériser les habitats, en se basant sur les travaux de recherche en cours menés à la Station Expérimentale Patagonie de l’Université Catholique au sein de l’Observatoire Hommes-Milieux de Bahía Exploradores (Région de Aysén). Enfin, le rôle des insectes dans les agroécosystèmes sera abordé en prenant comme exemple le contrôle biologique des bioagresseurs dans les vergers fruitiers au Chili. L’atelier sera également une illustration de la diversité des métiers en lien avec l’entomologie. Lycée Saint Exupéry C. Luis Pasteur 5418, Vitacura organisateur : https://www.institutofrances.cl/portal/fr/ Lycée Saint Exupéry

