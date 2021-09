Vitacura Lycée Saint Exupéry Vitacura Café littéraire : présentation des écrits de l’atelier d’écriture avec Wilfried N’Sondé, en résidence à bord de la goélette Tara Lycée Saint Exupéry Vitacura Catégorie d’évènement: Vitacura

Café littéraire : présentation des écrits de l’atelier d’écriture avec Wilfried N’Sondé, en résidence à bord de la goélette Tara Lycée Saint Exupéry, 6 octobre 2021, Vitacura. Fête de la science 06 octobre

Lycée Saint Exupéry Institut Francais du Chili. Entrée libre En présentiel Scolaires. L’auteur Wilfried N’Sondé a été en résidence à bord de la goélette Tara au mois d’avril, entre les escales de Concepción et d’Iquique, en vue de rédiger une fiction. Il a livré au long de sa résidence des sonnets.

Les enseignants de lettres des lycées de Santiago et de Concepción se sont associés à l’écrivain pour monter un atelier d’écriture autour du voyage, de l’expédition scientifique, de la poésie avec des élèves volontaires. À l’occasion de la fête de la science, ils présenteront leurs travaux lors d’un café littéraire, en présence de l’écrivain (en duplex). Lycée Saint Exupéry C. Luis Pasteur 5418, Vitacura organisateur : https://www.institutofrances.cl/portal/fr/ Lycée Saint Exupéry

Détails Catégorie d’évènement: Vitacura Autres Lieu Lycée Saint Exupéry Adresse C. Luis Pasteur 5418, Vitacura Ville Vitacura lieuville Lycée Saint Exupéry Vitacura