Les glaciers Lycée Saint Exupéry, 7 octobre 2021, Vitacura.

Lycée Saint Exupéry Institut Francais du Chili. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Scolaires. En nous basant sur des exemples pris dans les Andes chiliennes, nous verrons d’abord comment fonctionne un glacier : en quoi son évolution reflète celle des conditions climatiques et en quoi les glaciers sont des agents façonnant les paysages qui nous entourent. Ensuite, nous nous intéresserons à leur évolution récente, ainsi qu’à celle simulée pour les prochaines décennies et verrons en quoi ces évolutions peuvent avoir un impact pour nos sociétés, à différents niveaux depuis l’élévation du niveau de mer à l’évolution de la ressource en eau dans les zones de montagne et leur piémont. Lycée Saint Exupéry C. Luis Pasteur 5418, Vitacura organisateur : https://www.institutofrances.cl/portal/fr/ Lycée Saint Exupéry

