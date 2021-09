Atelier de jardin urbain pour les jeunes Lycée Saint Exupéry, 8 octobre 2021, Vitacura.

Fête de la science 08 octobre

vendredi 08 octobre – 08h10 à 10h55

vendredi 08 octobre – 11h10 à 12h00

Huerta Comunitaria Bellavista-Providencia est un lieu de rencontre autour de l’intérêt des voisins et des voisines pour développer une plus grande conscience environnementale. Ils partagent un espace où ils ont développé un réseau d’apprentissage des cultures dans les zones urbaines, qui soutient une alimentation saine et des activités communautaires. Ils ont réussi à former une communauté autour de processus continus en agriculture urbaine, associés à la protection et à la gestion des semences, aux polycultures médicinales et horticoles et à la valorisation des déchets organiques végétaux (par compostage et vermicompostage)avec un développement agro-écologique durable.

Au cours de cet atelier, nous discuterons des vergers urbains, des vergers communautaires, où nous apprendrons en outre sur les substrats et les mastics de saison printemps-été au moyen d’une activité pratique.

Lycée Saint Exupéry C. Luis Pasteur 5418, Vitacura

