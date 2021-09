Vitacura Lycée Saint Exupéry Vitacura Guide de voyage du système solaire Lycée Saint Exupéry Vitacura Catégorie d’évènement: Vitacura

Guide de voyage du système solaire Lycée Saint Exupéry, 5 octobre 2021, Vitacura. Fête de la science 05 octobre

Lycée Saint Exupéry Institut Francais du Chili. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Dans le cadre de cet atelier, nous entreprendrons un long voyage entre le Soleil et les confins du système solaire pour explorer la diversité des planètes, lunes et ceintures de poussières et astéroïdes qui le composent, étudier les particularités de son architecture par rapport à celle que nous observons actuellement au sein d’autres systèmes exoplanétaires et, enfin, revenir sur sa formation et l’émergence des conditions favorables à la vie sur Terre. Lycée Saint Exupéry C. Luis Pasteur 5418, Vitacura organisateur : https://www.institutofrances.cl/portal/fr/ Lycée Saint Exupéry

Détails Catégorie d’évènement: Vitacura Autres Lieu Lycée Saint Exupéry Adresse C. Luis Pasteur 5418, Vitacura Ville Vitacura lieuville Lycée Saint Exupéry Vitacura