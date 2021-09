Aménagement du territoire : quels défis face au changement climatique ? Lycée Saint Exupéry, 7 octobre 2021, Vitacura.

Face à la forte croissance démographique des villes, le développement durable est devenu un défi urbain qui met en jeu de vastes territoires alimentant les villes, notamment du point de vue alimentaire ou énergétique. La nécessité de comprendre le territoire comme un tout à planifier engage différentes disciplines. Il s’agit d’aborder des problèmes qui sont non seulement objets de projets d’aménagement mais aussi sociaux, économiques et politiques. Dans ce contexte, il nous faut non seulement inventer de nouvelles techniques mais aussi réapprendre à vivre ensemble. L’atelier abordera les défis qu’impose le changement climatique pour les territoires et en particulier pour les villes, montrera quelques politiques publiques orientées envers le développement durable et détaillera des exemples précis de projets qui engagent une vision de long terme pour l’aménagement des villes. L’objectif est de montrer comment différentes disciplines participent de l’aménagement du territoire et peuvent ainsi répondre aux défis des transitions auxquelles nous faisons face.

