Découverte des Biotechnologies au lycée VALIN Lycée René Josué VALIN, 6 octobre 2021, La Rochelle.

Fête de la science 06 octobre

mercredi 06 octobre – 10h00

Les biotechnologies, mais qu’est-ce que c’est ?

– Et si on remettait en scène la découverte de la pénicilline, 1er antibiotique qui sauva des milliers de soldats de la seconde guerre mondiale (prix Nobel, en 1945, pour cette découverte, par Fleming, Howard Walter Florey et Ernst Chain).

– Mais à quoi sert cette Taq polymérase, découverte chez une archaebactérie des sources chaudes : pour la fameuse PCR = Polymerase Chain Reaction (inventée Kary Mullis et Michael Smith, récompensés, par prix Nobel en 1993) …

– Des enzymes de restriction, mais qu’est-ce que ces drôles de ciseaux moléculaires … (découverts par D. Nathans et H. Smithprix Nobel en 1978),

– …

Les enseignants en biotechnologies du lycée Valin vous présenteront quelques manipulations pour découvrir le domaine des Sciences et Techniques de Laboratoire. Venez les assister.

