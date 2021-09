Nevers Lycée Raoul Follereau Nevers Nevers, Nièvre Atelier “Le développement durable et moi !” Lycée Raoul Follereau Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Lycée Raoul Follereau Nevers MOUROT. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Cet atelier interactif aura un double objectif : permettre aux élèves de fabriquer des produits d’usage courant « maison » en ayant ainsi un geste pour la planète en évitant un nombre d’emballages conséquent mais également de pouvoir apprendre à recycler du papier de manière à proposer des cartes en papier recyclé où des graines de fleurs ou légumes seront incorporées.

Les différentes notions au niveau des réactions chimiques mise en jeu seront abordées à travers ces expériences.

Cet atelier sera mis en œuvre à la fois par des élèves de seconde mais également par des élèves de terminale de la filière Santé & social. Bourgogne-Franche-Comté>Nièvre

