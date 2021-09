Nevers Lycée Raoul Follereau Nevers Nevers, Nièvre Rencontres avec des êtres étranges, des scientifiques ! Lycée Raoul Follereau Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Lycée Raoul Follereau Nevers MOUROT. Réservation conseillée En présentiel Scolaires. Ce projet correspond à un cycle de conférences ayant pour objectif de faire découvrir à un large public les sciences en général et leurs répercussions dans de nombreux domaines, les recherches actuelles mais également l’évolution des sciences au cours des siècles…

Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec les enseignant-chercheurs sur les filières d’orientation dans le domaine scientifique.

Voici les conférenciers qui seront présents et les thèmes abordés :

« Le bonheur des plantes est sous nos pieds » – Conférence de Daniel WIPF – Professeur des Universités – Université de Bourgogne.

« Astronomie & Zététique » – Conférence de Vincent BOUDON – Directeur de Recherche CNRS – Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne Université de Bourgogne. Bourgogne-Franche-Comté>Nièvre

