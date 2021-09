Nevers Lycée Raoul Follereau Nevers Nevers, Nièvre Atelier « De la croissance de cristaux au jardin chimique… » Lycée Raoul Follereau Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier « De la croissance de cristaux au jardin chimique… » Lycée Raoul Follereau Nevers, 4 octobre 2021, Nevers. Fête de la science 04 octobre

Lycée Raoul Follereau Nevers MOUROT. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Cet atelier interactif destiné aux élèves de primaire aura pour objectif l’étude et la formation de cristaux : après la découverte des différentes formes de cristaux à travers une exposition mise à disposition et d’observations au microscope, les écoliers se verront attribuer la tâche de créer leurs propres cristaux en abordant la notion de solution, en étudiant l’influence de certains paramètres (température, concentration…) comme de véritables chercheurs !

Ils pourront ainsi élaborer leur propre « arbre à cristaux » et leur « jardin chimique »…

Des lycéens de première scientifique seront présents pour jouer le rôle de tuteurs auprès de ces élèves de primaire. Bourgogne-Franche-Comté>Nièvre

Lycée Raoul Follereau Nevers 9 boulevard Saint Exupéry 58000 Nevers 58000 organisateur : Lycée Raoul Follereau Nevers

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Lycée Raoul Follereau Nevers Adresse 9 boulevard Saint Exupéry 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Lycée Raoul Follereau Nevers Nevers