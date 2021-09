Fontenay-le-Comte Lycée Notre-Dame (Fontenay-le-Comte) Fontenay-le-Comte, Vendée Les aliments : les couleurs, source d’envie ! – par le Lycée Notre-Dame (Fontenay-le-Comte) Lycée Notre-Dame (Fontenay-le-Comte) Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

Les aliments : les couleurs, source d’envie ! – par le Lycée Notre-Dame (Fontenay-le-Comte) Lycée Notre-Dame (Fontenay-le-Comte), 11 octobre 2021, Fontenay-le-Comte. Fête de la science 01 – 11 octobre

Lycée Notre-Dame (Fontenay-le-Comte) Association du Musée du Sable. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 14h00 Les aliments : les couleurs, source d’envie !

Comment extraire facilement des colorants naturels ? Dans quelle structure de la cellule trouve-t-on ces colorants ? Comment faire des meringues colorées ? Quelle influence la couleur a-t-elle sur la perception de l’aliment ?

Grâce à des expériences et des observations au laboratoire, les participants pourront répondre à ces questions.

Lieu de la manifestation :

Lycée Notre-Dame

29 rue Rabelais

85200 Fontenay-le-Comte

Dates et Horaires de la manifestation :

Animations pour les scolaires

Dates : Vendredi 1 octobre, Lundi 4 octobre, Mardi 5 octobre, Jeudi 7 octobre, Vendredi 8 octobre et Lundi 11 octobre 2021

Horaires : 09h00 – 17h00

Public : collégiens et lycéens

Réservation obligatoire: 02 51 69 19 33 ou Nathalie.Viode@ac-nantes.fr

Animations pour le grand public

Dates : Mercredi 6 octobre 2021

Horaires : 14h00 – 17h00

Public : public familial

Information : 02 51 69 19 33 ou Nathalie.Viode@ac-nantes.fr Pays de la Loire>Vendée

Lycée Notre-Dame (Fontenay-le-Comte) 29 Rue Rabelais 85200 Fontenay-le-Comte 85200 organisateur : https://www.museedusable.com Lycée Notre-Dame (Fontenay-le-Comte)

Détails
Lieu Lycée Notre-Dame (Fontenay-le-Comte) Adresse 29 Rue Rabelais 85200 Fontenay-le-Comte Ville Fontenay-le-Comte