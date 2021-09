Metz Lycée Louis Vincent, Metz Metz, Moselle Jeux de pression! Lycée Louis Vincent, Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

samedi 09 octobre – 10h00 Jeux de pression : Luke Skywalker en plongée ; Xwing coulé ; Effet venturi ; Vide et pression ; Pression et colonne d’eau ; Triangle des Bermudes ; Presse de Pascal ; Ebullition à la seringue ; Equilibre de pression… Grand Est>Moselle

