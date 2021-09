Nice Lycee les Eucalyptus Alpes-Maritimes, Nice Nos cinq sens : sources d’émotions (SCOLAIRES) Lycee les Eucalyptus Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Nos cinq sens : sources d’émotions (SCOLAIRES) Lycee les Eucalyptus, 8 octobre 2021, Nice. Fête de la science 05 – 08 octobre

Lycee les Eucalyptus lycée Les Eucalyptus. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Nos cinq sens : sources d’émotions !

La vue : Emotion de la découverte des couleurs, effets d’optique

influence du pH

jus de chou rouge

– tests de couleur : une série de solutions incolores et inconnues, qui font virer la couleur du jus de chou rouge : il s’agit de les reconnaitre, à l’aide d’une échelle de couleurs de pH

Influence de l’éclairage :

– Observer les dessins sur l’écran de l’ordinateur ou projetés au tableau à travers des filtres colorés (en fin de ce document)

– Trier les m’ms par couleur dans les boîtes dont les bords ont été remplacés par des filtres colorés

– Encre invisible : on peut aussi observer un texte écrit au jus de citron avec une lampe UV

– observation des plantes par infrarouge

Influence de la température :

Tasses photothermiques : remplies d’eau chaude, les motifs apparaissent sur la tasse

stylo frixion : si on badigeonne la zone effacée avec un glaçon, l’écriture réapparait

effaceur d’encre : si on chauffe la zone effacée par un effaceur avec une bougie , l’écriture réapparait

on peut aussi chauffer une zone écrite au jus de citron

autres

– effets d’optique (miroirs, lentilles, prismes, réfraction)

– horloge-caméléon : la bouteille bleue

– chromatographie (voir photos chimiescope)

L’odorat : émotion de la création d’une odeur

– fabriquer un parfum (synthèse d’un ester) : fabrication avec réfrigérant à air

le toucher

Expériences avec le froid (azote liquide)

L’ouie

– reproduire un son (analyse du son, puis le reproduire avec audacity par exemple)

Emotions de la découverte de l’expérience en électricité

Electrostatique

Electromagnétisme. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Lycee les Eucalyptus 7 avenue des Eucalyptus 06200 Nice

