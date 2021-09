Le Mans Lycée Le Mans Sud Le Mans, Sarthe Faites de la science au LMS Lycée Le Mans Sud Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Faites de la science au LMS Lycée Le Mans Sud, 8 octobre 2021, Le Mans. Fête de la science 04 – 08 octobre

Lycée Le Mans Sud Lycée Le Mans Sud. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les élèves du lycée Le Mans Sud (LMS) et leurs enseignants vous proposent de résoudre une énigme à travers diverses expériences. Ce sera l’occasion pour vous de découvrir le lycée et ses formations tout en réalisant des expériences. Pays de la Loire>Sarthe

Lycée Le Mans Sud Impasse Henri Champion 72000 Le Mans 72000 organisateur : https://lemans-sud.paysdelaloire.e-lyco.fr/ Lycée Le Mans Sud

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Lycée Le Mans Sud Adresse Impasse Henri Champion 72000 Le Mans Ville Le Mans lieuville Lycée Le Mans Sud Le Mans