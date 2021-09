Cannes Lycée Jules Ferry Alpes-Maritimes, Cannes “Ecologie : Des gestes simples” Lycée Jules Ferry (SCOLAIRES) Lycée Jules Ferry Cannes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Lycée Jules Ferry Isabelle CAMPO. Entrée libre En présentiel Scolaires. Un parcours scientifique invitera les participants à se rendre aux différents ateliers dans les laboratoires ainsi qu’aux stands extérieurs animés par les élèves du lycée et les professeurs. Ce parcours proposera des solutions simples et applicables dans la vie quotidienne en vue du développement durable. Il permettra aux collégiens de s’interroger sur des problèmes actuels et de trouver des réponses de manière ludique. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Lycée Jules Ferry 82 Bd de la République, 06400 Cannes 06150 organisateur : Lycée Jules Ferry

