Ateliers de découverte des Biotechnologies : exemples d'application Lycée Jean ROSTAND, 11 octobre 2021, Caen. Fête de la science 04 – 11 octobre

Lycée Jean ROSTAND Lycée Jean Rostand. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. 3 ateliers destinés aux élèves de 3ème et 2nde



A la recherche du Serial Killer : une enquête en microbiologieVenez participer dans nos laboratoires à l’identification microbienne d’une bactérie responsable d’une intoxication alimentaire



Jeu de piste pour diagnostiquer une maladie et découvrir le monde des Biotechnologies



Identification et détection des virus, réalisation d’un vaccinVenez résoudre les énigmes qui permettront d’identifier un virus, détecter les individus infectés et trouver un vaccin Normandie>Calvados

Lycée Jean ROSTAND 98 Route d'Ifs 14000 Caen

