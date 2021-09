Maule lycée Jean Mermoz- Curicó Maule Restaurer aujourd’hui les écosystèmes du futur – Fundación Núcleo Nativo lycée Jean Mermoz- Curicó Maule Catégorie d’évènement: Maule

mercredi 06 octobre – 08h50 à 09h35 Depuis Núcleo Nativo, nous pouvons transmettre notre expérience autour de l’importance de la collaboration et de la participation citoyenne dans les processus de restauration écosociale, comme engrenage essentiel de transformation vers une société durable, et comment petites actions locales, peuvent générer des changements globaux.

Fundación Núcleo nativo travaille avec des femmes, principalement des personnes âgées et des personnes privées de liberté, à la propagation d'espèces indigènes pour des projets de restauration qui renforcent la biodiversité, protéger les bassins versants ou améliorer les conditions de projets productifs en les rendant durables.

