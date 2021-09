viña del mar Lycée Jean d'Alembert viña del mar Démocratisation de l’écosystème marin et du patrimoine subaquatique Lycée Jean d’Alembert viña del mar Catégorie d’évènement: viña del mar

Démocratisation de l’écosystème marin et du patrimoine subaquatique Lycée Jean d’Alembert, 6 octobre 2021, viña del mar. Fête de la science 06 octobre

Lycée Jean d’Alembert Institut Francais du Chili. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h25 Cet atelier d’alerte sur la protection de l’écosystème marin. Pour protéger des espèces menacées, il faut une campagne puissante, enregistrer des phénomènes anormaux d’un site particulier ou réaliser un levé archéologique afin de protéger une zone particulière. Pour cela, il doit y avoir au moins un enregistrement audiovisuel. Nous devons préserver la flore et la faune marines, afin que plus de gens puissent connaître les merveilleuses espèces ou couleurs qui existent sous le niveau de la mer. Lycée Jean d’Alembert Las Perdices 450, viña del mar organisateur : https://www.institutofrances.cl/portal/fr/ Lycée Jean d’Alembert

