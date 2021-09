Rive-de-Gier Lycée Georges Brassens Loire, Rive-de-Gier Happy Hours des sciences Lycée Georges Brassens Rive-de-Gier Catégories d’évènement: Loire

Happy Hours des sciences Lycée Georges Brassens, 8 octobre 2021, Rive-de-Gier.

Lycée Georges Brassens Fête de la science Loire. Entrée libre En présentiel Scolaires. Le laboratoire de biologie végétale de l’Université Jean Monnet s’intéresse à la production de composés odorants chez diverses espèces de plantes (rose, lavande, pelargonium …). Nous essayons de comprendre quels sont les mécanismes moléculaires et cellulaires qui permettent la production de ces composés et comment les plantes les utilisent pour interagir avec leur environnement (pollinisateurs, herbivores, autres plantes …). Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

