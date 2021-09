Annonay Lycée et Institut Supérieur Saint-Denis Annonay, Ardèche Les impacts de météorites Lycée et Institut Supérieur Saint-Denis Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Ardèche

Fête de la science 01 octobre

Lycée et Institut Supérieur Saint-Denis Sciences pour Tous Annonay. Entrée libre En présentiel Scolaires. La Terre reçoit environ 40 000 tonnes de matière extra-terrestre par an. La grande majorité de ce qui tombe est sous forme de micro-poussières et passe totalement inaperçue. Une minorité est sous forme de poussières ou de petits grains, à l’origine des étoiles filantes. Seules quelques dizaines de grosses météorites arrivent sur notre planète. Cela formant des « bolides » lors de leur traversée de l’atmosphère, qui souvent atteignant le sol. Les plus grosses chutes peuvent occasionner des dégâts locaux ou globaux.

Nous verrons quelques exemples récents, historiques et préhistoriques de chutes de météorites, l’origine de ces objets célestes, les conséquences locales ou globales que cela eu sur l’environnement et la biosphère, et enfin les risques d’impacts graves pour les années et siècles à venir.

Conférence animée par Pierre THOMAS, professeur à l’ENS de Lyon.

Conférence animée par Pierre THOMAS, professeur à l'ENS de Lyon.

Ses activités de recherche concernait surtout la géologie du système solaire (Mars, Lune…) et sa formation. Son activité d'enseignement était majoritairement lié à la formation initiale et permanente des professeurs de SVT. Il est également responsable scientifique d'un site web de l'Education Nationale destiné à la formation permanente des professeurs de SVT mais ouvert au grand public : https://planet-terre.ens-lyon.fr/

Lycée et Institut Supérieur Saint-Denis 1 Chemin de la Muette 07100 Annonay

