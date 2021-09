Soirée polaire, ouverture de la Fête de la science dans le Morbihan Lycée Dupuy de Lôme, 1 octobre 2021, Lorient.

Fête de la science 01 octobre

Lycée Dupuy de Lôme Espace des sciences/Maison de la Mer. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Grand public.

vendredi 01 octobre – 18h00 à 21h30

La Ville de Lorient, l’Espace des sciences/Maison de la Mer, le festival les Aventuriers de la Mer et le Carrefour des Humanités Paul Ricoeur vous invitent à une soirée exceptionnelle de rencontres et d’échanges sur les expéditions polaires françaises.

18h30 : ouverture officielle de la soirée

19h : rencontre avec l’association Juste 2.0°C et présentation de l’expédition Antarctique 2.0°C

19h30 : conférence “Paul-Emile Victor, la défense de l’Homme et de son environnement” par Stéphane DUGAST, biographe, et Daphné VICTOR, fille de Paul-Emile VICTOR, suivie d’un temps d’échange et d’une séance de dédicaces.



Protocole sanitaire : Inscription nominative ICI pour chaque participant. Passe sanitaire et port du masque obligatoire.

Retransmission en direct sur Facebook : lien à venir.

De juin à octobre, partout en France, “2021, l’Été polaire” célèbre la magie, la richesse et les enjeux de ces mondes polaires. Cette saison culturelle et scientifique dédiée aux pôles de l’Arctique et de l’Antarctique vise à sensibiliser la population sur la gravité des changements climatiques et des atteintes à la biodiversité. La Ville de Lorient s’est inscrite dans cette initiative en répondant à l’appel à participation de l’ambassadeur des pôles. Ainsi Lorient figure parmi les vingt-cinq villes partenaires de ce premier “été polaire” à travers l’exposition “La banquise sens dessus dessous” et deux images en grand format sont fixées sur la façade de l’hôtel de ville jusqu’au 10 octobre.

Lycée Dupuy de Lôme 4 rue Jean le Coutaller 56100 Lorient 56100

organisateur : Lycée Dupuy de Lôme