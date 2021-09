Saumur Lycée Duplessis-Mornay Maine-et-Loire, Saumur Les robots martiens à la découverte de la Planète rouge Lycée Duplessis-Mornay Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Les robots martiens à la découverte de la Planète rouge Lycée Duplessis-Mornay, 9 octobre 2021, Saumur.

samedi 09 octobre – 20h30

samedi 09 octobre – 20h30 Mars est une des 5 planètes connues depuis l’Antiquité. Sa couleur rougeâtre l’a fait assimiler au dieu de la guerre. Les télescopes du 19ème siècle y ont découvert une atmosphère et des saisons.

A partir de 1971, les sondes spatiales ont exploré cette planète, y découvrant des glaciers, des dunes, des lits de rivières asséchées, des volcans géants … Les robots qui se sont posés à sa surface depuis 2004 ont montré que Mars avait été en capacité d’héberger une vie très simple comme des bactéries, et ce, il y a 3 à 4 milliards d’années.

Mais une vie très ancienne y est-elle apparue ? C’est ce que commence à chercher le nouveau robot Perseverance, avec des instruments analytiques beaucoup plus perfectionnés et en préparant un retour d’échantillons, dans … une dizaine d’années. Le feuilleton n’est pas fini ! Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Lycée Duplessis-Mornay 1 Rue Duruy 49400 Saumur

