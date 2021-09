Évron Lycée d'Orion Évron, Mayenne Village des sciences d’Evron Lycée d’Orion Évron Catégories d’évènement: Évron

Mayenne

Village des sciences d’Evron Lycée d’Orion, 8 octobre 2021, Évron. Fête de la science 07 – 08 octobre

Lycée d’Orion Lycée d’Orion. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 14h00 à 16h30

vendredi 08 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 14h00 à 16h30 Comment les nouvelles découvertes ont-elles pu faire évoluer les techniques à travers le temps et l’espace ? Comment ces découvertes se sont-elles mises au service de l’Homme ? Les jeunes des filières Services aux personnes et filières Laboratoire, accompagnés par leurs enseignants, vous présenteront ce thème sous la forme d’ateliers interactifs. Pays de la Loire>Mayenne

Lycée d’Orion 7 boulevard du Maréchal Leclerc 53600 Évron 53600 organisateur : Lycée d’Orion

Détails Catégories d’évènement: Évron, Mayenne Autres Lieu Lycée d'Orion Adresse 7 boulevard du Maréchal Leclerc 53600 Évron Ville Évron lieuville Lycée d'Orion Évron