A la découverte du monde des abeilles Lycée des Territoires, Cahors- Le Montat, 5 octobre 2021, Le Montat. Fête de la science 05 octobre

Lycée des Territoires, Cahors- Le Montat Lycée le Montat. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 09h30 à 12h00

mardi 05 octobre – 14h00 Parcours scientifique ludique permettant de découvrir le mode de vie des abeilles, l’apiculture et les produits de la ruche. Au fil de votre parcours, vous découvrirez le mode de vie des abeilles, l’organisation de la ruche et la composition du miel.

Une visite de la Miellerie vous permettra de découvrir le matériel de l'apiculteur : de l'extraction à la mise en pot. Vous pourrez déguster les produits de la ruche et découvrir leurs bienfaits sur la santé. Un petit souvenir vous attend à l'issue de votre visite ;)

Lycée des Territoires, Cahors- Le Montat 422 Lieu Dit Lacoste 46090 Le Montat 46090

