Lycée de l'Arc, 6 octobre 2021, Orange.

Fête de la science 05 – 06 octobre

Lycée de l’Arc Emile LAGUNA. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Le mardi 5 octobre 2021 de 14h30 à 16h30*, dans le cadre de la Fête de la Science, le lycée de l’Arc accueillera

M. Laurent PALKA,

Maître de conférences du Muséum national d’Histoire naturelle,

qui présentera une conférence intitulée :

A la recherche de l’écosystème

Résumé : Reconnaître un écosystème n’est pas toujours facile. Nous nous exercerons à poser les bonnes questions en faisant un quiz où il faudra expliquer si chaque photo représente un écosystème ou pas et pourquoi. On fera ensuite une sorte de jeu des différences où il faudra comparer à chaque fois deux photos en cherchant ce qui les différencie, et ce que cette différence signifie. On verra aussi l’importance du sol et s’il est lui aussi un écosystème.

Cette conférence est plus particulièrement destinée aux élèves de Seconde.

*Horaire donné à titre indicatif



Le mercredi 6 octobre 2021 de 14h30 à 16h30, dans le cadre de la Fête de la Science, le lycée de l’Arc accueillera

M. Laurent PALKA,

Maître de conférences du Muséum national d’Histoire naturelle,

qui présentera une conférence intitulée :

L’écosystème en question

Résumé :

La Fête de la Science est une excellente opportunité pour exercer les élèves à utiliser leurs connaissances. On peut le faire d’une manière ludique à partir d’un quiz où il faut dire si une photo représente un écosystème ou pas, et pourquoi. Je propose aussi une sorte de jeu des différences où l’élève doit comparer à chaque fois deux photos en cherchant ce qui les différencie, et ce que cette différence signifie. Le but étant à chaque fois de reconnaître un écosystème et interroger sa structure et son fonctionnement. Quelle est l’importance des espèces ? De quoi dépend sa résilience ? Quels services un écosystème rend-il ? Un écosystème peut-il être artificiel ? Toutes ces questions seront abordées en se focalisant sur le sol. Est-il lui-même un écosystème ? Peut-on lui appliquer les mêmes questions ?

Cette conférence est dédiée aux enseignants de SVT (collèges et lycées)

Réservation obligatoire auprès de de M. Emile Laguna Lycée de l’Arc Tél : 04 90 11 83 04 mail :emile.laguna@ac-aix-marseille.fr .

Lycée de l’Arc 346 avenue des Etudiants 84100 Orange 84100

