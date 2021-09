Surgères Lycée d'Aunis Charente-Maritime, Surgères Le microbiote intestinal du porc Lycée d’Aunis Surgères Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Surgères

Le microbiote intestinal du porc Lycée d’Aunis, 8 octobre 2021, Surgères. Fête de la science 07 – 08 octobre

Lycée d’Aunis INRAE Nouvelle-Aquitaine-Poitiers. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. L’atelier de l’école de l’ADN sur le microbiote intestinal du porc, est co-animé par l’unité expérimentale GENESI (Elevages porcins innovants) du centre INRAE Nouvelle-Aquitaine-Poitiers et par l’école de l’ADN.

Présentation générale du microbiote intestinal et des travaux de l’unité GENESI sur celui du porc, à partir d’un diaporama et éventuellement d’un quiz sur le microbiote intestinal.

Atelier de l’école de l’ADN en petits groupes.

A partir d’un flacon de selles de porc, les élèves obtiennent une suspension qu’ils doivent étaler sur une lame, colorer, puis observer au microscope. Ils peuvent ainsi bien voir la grande diversité et la vie des microorganismes. Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Lycée d’Aunis Rue du Stade 17700 Surgères 17700 organisateur : https://www.inrae.fr/centres/nouvelle-aquitaine-poitiers Lycée d’Aunis

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Surgères Autres Lieu Lycée d'Aunis Adresse Rue du Stade 17700 Surgères Ville Surgères lieuville Lycée d'Aunis Surgères