vendredi 08 octobre – 08h00

vendredi 08 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 10h20 à 11h00

vendredi 08 octobre – 11h00 Dans cet atelier, deux questions se poseront : Qu’est-ce que vous aimez le plus à Osorno ? Quel est le Rêve de la Terre ? L’idée de l’atelier sera de réfléchir à ces questions grâce à la projection de vidéos de Global Environmental Consciousness. S’occuper à la fois des conflits environnementaux au Chili et au niveau local. On parlera aussi de déchets, de recyclage et de conseils pour avoir une conscience environnementale. Enfin, chacun visualisera ses solutions et ses rêves. lycée Claude Gay Las Quemas SN, Loteo 4A, organisateur : https://www.institutofrances.cl/portal/fr/ lycée Claude Gay

