Science or not Science? Lycée Chrestien de Troyes, 8 octobre 2021, Troyes. Fête de la science 07 – 08 octobre

Lycée Chrestien de Troyes Rosa Gomez – lycée CdT. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Exercer son esprit critique et démêler le vrai du faux dans la multitude d’informations que nous recevons au quotidien est un véritable défi. Nous allons nous mettre dans la peau d’un scientifique et pratiquer la démarche scientifique pour comprendre et décrypter ces informations. C’est à travers des exemples bien précis que nous échangerons pour comprendre la place de la Science dans notre société. Grand Est>Aube

