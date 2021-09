Troyes Lycée Chrestien de Troyes Aube, Troyes Ce que nous conte l’ADN Lycée Chrestien de Troyes Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Ce que nous conte l'ADN Lycée Chrestien de Troyes, 8 octobre 2021, Troyes. Fête de la science 07 – 08 octobre

Lycée Chrestien de Troyes Rosa Gomez – lycée CdT. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Qu’est-ce que la génétique ? Quelle est la différence entre génétique et héréditaire ? Qu’est-ce qu’une mutation génétique ? Et une maladie génétique ? Nous répondrons à toutes vos questions Grand Est>Aube

