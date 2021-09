Dijon Lycée carnot Côte-d'Or, Dijon Ampère et l’électrodynamique Lycée carnot Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Ampère et l’électrodynamique Lycée carnot, 3 octobre 2021, Dijon. Fête de la science 02 – 03 octobre

Lycée carnot ACEL21. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 En 1820, la communauté scientifique est enflammée par la publication de la découverte d’Oersted : l’action d’un courant électrique sur une boussole. En 2021, soit deux siècles plus tard, les diverses expériences réalisées à l’époque par de grands scientifiques tels qu ‘Ampère, Arago, Biot, Faraday…, seront reconstituées deux siècles en direct et vous seront présentées. Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

Lycée carnot 16 boulevard Thiers 21000 Dijon 21000 organisateur : http://www.musee-electricite.fr/ Lycée carnot

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Lycée carnot Adresse 16 boulevard Thiers 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Lycée carnot Dijon