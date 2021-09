Dijon Lycée carnot Côte-d'Or, Dijon À la découverte des microcontrôleurs Lycée carnot Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 L’ESEO Dijon – Ecole d’ingénieurs généraliste des nouvelles technologies, nouvellement installée au cœur du campus universitaire de Dijon – sera présente au village des sciences de Dijon.

Des enseignants et étudiants animeront un atelier pour tout public dédié « À la Découverte des MicroContrôleurs ».

Les jeunes novices pourront alors programmer une carte Arduino pour contrôler un petit circuit à base de DELs alors que les plus chevronnés pourront programmer une voiture autonome. En complément, une activité de soudure sur des circuits imprimés est aussi prévue.

En marge de cet atelier, quelques-uns des projets réalisés par nos étudiants vous seront présentés.

