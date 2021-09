Dijon Lycée carnot Côte-d'Or, Dijon La Fée éléctricité Lycée carnot Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

dimanche 03 octobre – 09h00 Quand on appuie sur l’interrupteur la lampe s’allume, ça paraît magique !

Au cours de cet atelier, les participants manipuleront des modules de bois conducteurs : à eux de découvrir comment les assembler pour allumer une petite lampe. Ils expérimenteront, avec les explications de l’animateur, les notions de circuits électriques, de conducteurs, d’isolants et de source d’électricité. Ils pourront alors tester de nouvelles configurations et de nouveaux modules : l’interrupteur, les lampes en séries, en parallèles…

La forme des circuits réalisés permet facilement d’aborder le schéma électrique. Ils apprendront à le dessiner, mais relèveront également un petit défi : reproduire un circuit à partir de son schéma.

L’atelier sera également l’occasion de découvrir des composants et utilisations particulières tels que les buzzer, le moteur électrique, les panneaux solaires, etc. Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

