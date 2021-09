Dijon Lycée carnot Côte-d'Or, Dijon Entre lumière et matière Lycée carnot Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Entre lumière et matière Lycée carnot, 3 octobre 2021, Dijon. Fête de la science 02 – 03 octobre

Lycée carnot Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Ces ateliers scientifiques et techniques vont vous permettre de découvrir le monde de la recherche et de vous sensibiliser à l’univers de la science. Une démarche propice à l’acquisition de méthodes scientifiques afin de favoriser la rencontre entre le grand public et le monde de la recherche et d’encourager les approches transversales et pluridisciplinaires du laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne.

Des ateliers autour de la lumière et de la matière, les thématiques phares du laboratoire. Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

Lycée carnot 16 boulevard Thiers 21000 Dijon organisateur : https://icb.u-bourgogne.fr/ Lycée carnot

