L'émotion des mathématiques Lycée carnot, 3 octobre 2021, Dijon. Fête de la science 02 – 03 octobre

Lycée carnot Institut de Mathématiques de Bourgogne.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Les mathématiques, sont-elles découvertes ou sont-elles inventées ? Quand les mathématiciens élaborent un nouveau concept, lèvent-ils le voile d’une réalité mathématique préexistante ou est-ce un produit de leur esprit, une invention humaine ? Prenons un exemple : la gamme musicale pythagoricienne a-t-elle été découverte ou inventée par Pythagore ?

Même s’il n’y a pas de réponse simple à ces questions, l’émotion face à un nouveau résultat mathématique, qu’il soit feu prométhéen ‘volé’ (découverte) ou création des ‘dieux’ (invention), est une expérience profonde et parfois transformatrice. Nous parcourons des moments d’émotion mathématique dans l’éventail de cette discipline. Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

