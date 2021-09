Dijon Lycée carnot Côte-d'Or, Dijon Olympiades de physique Lycée carnot Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Olympiades de physique Lycée carnot, 3 octobre 2021, Dijon. Fête de la science 02 – 03 octobre

Lycée carnot Lycée Carnot. Entrée libre Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Vous serez amené à manipuler différentes balles aux propriétés magnétiques. Votre but ? Trouver les bonnes associations pour les faire rebondir le plus haut possible. Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

Lycée carnot 16 boulevard Thiers 21000 Dijon

