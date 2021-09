Dijon Lycée carnot Côte-d'Or, Dijon Village des sciences de Dijon Lycée carnot Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Nous vous donnons rendez-vous pour deux jours de découverte ludique de la science ! Laboratoires et organismes de recherche, associations de culture scientifique, établissements d’enseignement supérieur seront là pour vous accueillir. Ils vous proposeront ateliers, expositions et conférence.

Partez à la rencontre de la biodiversité en forêt, observez des roches, reproduisez des expériences du XIXè siècle, participez à des expériences chimiques, isolez de l’ADN, décodez les secrets des microcontrôleurs … et pour découvrir la suite venez nous rencontrer ! Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

