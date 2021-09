Dijon Lycée carnot Côte-d'Or, Dijon On a trouvé le chemin vers les étoiles ! Lycée carnot Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

On a trouvé le chemin vers les étoiles ! Lycée carnot, 3 octobre 2021, Dijon. Fête de la science 02 – 03 octobre

Lycée carnot Société Astronomique de Bourgogne. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Les peuples locaux de l’âge du Bronze orientaient-ils leurs tombes sur les étoiles ? Une question pas si simple qui demande les compétences à la fois des archéologues et des astronomes. Pour la première fois, ces deux communautés scientifiques ouvrent le dialogue pour faire une discipline qui doit encore faire ses preuves : l’archéoastronomie. C’est là que réside l’émotion : dans la découverte de champs d’études encore inexplorés. Nous expliquerons ces méthodes au public à l’aide d’une maquette d’un tumulus orienté de manière exceptionnelle en Bourgogne. Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

Lycée carnot 16 boulevard Thiers 21000 Dijon 21000 organisateur : https://www.sab-astro.fr/ Lycée carnot

