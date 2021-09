Dijon Lycée carnot Côte-d'Or, Dijon Le sol ce monde invisible Lycée carnot Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

dimanche 03 octobre – 10h00 Les plantes que nous voyons dans nos jardins, nos champs ou les animaux qui évoluent à la surface du sol ne sont que la partie visible d’un monde qui interagit sous nos yeux. Mais sous nos pieds, le sol regorge de vie, lui aussi ! L’ensemble de ces interactions permet entre autres de structurer le sol, de décomposer la matière organique et de réguler l’activité biologique, avec à la clé des plantes pour nous nourrir.

Qui sont les êtres vivants qui peuplent le sol ? Qui fait quoi, pourquoi et comment ? Du plus grand au plus petit, zoom sur une usine en activité depuis la nuit et jusqu’à la fin des temps… Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

