samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 AgroSup Dijon vous propose d’explorer les changements physiques et chimiques des différents ingrédients nécessaires à la fabrication du pain.

A travers plusieurs ateliers, venez découvrir le rôle de la levure dans la transformation de la pâte, les changements physiques et chimiques nécessaires à la panification et de quelle façon les ingrédients interagissent entre eux pour créer un aliment que nous consommons quotidiennement en France. Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

