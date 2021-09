Dijon Lycée carnot Côte-d'Or, Dijon Physique du XIXè siècle Lycée carnot Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Le lycée Carnot dispose d’une importante collection d’instruments de physique du XIX siècle. Votre hôte vous proposera de redécouvrir des expériences de physique telles qu’elle se faisait il y a deux siècles.

Des manipulations de physique en rapport avec la vie quotidienne seront également présentées. Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

