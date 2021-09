Dijon Lycée carnot Côte-d'Or, Dijon Les vers de terre, des intérêts agroécologiques prouvés et approuvés Lycée carnot Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Les vers de terre, des intérêts agroécologiques prouvés et approuvés Lycée carnot, 3 octobre 2021, Dijon. Fête de la science 02 – 03 octobre

INRAE Dijon. Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Qu’est-ce qui peut manger 10 à 30 fois son poids par jour sans prendre 1 gramme ?

Qu’est-ce qui pèse plus lourd qu’une vache tout en vivant sous l’herbe du champ ?

Qu’est-ce qui peut transformer les déchets de cuisine en engrais ?

Les vers de terre bien sûr !

Cachés dans le sol, les vers de terre travaillent tranquillement en augmentant la quantité de nutriments dans la terre. Encore mieux, si les conditions du sol le permettent, ces petites bestioles emmènent des éléments en décomposition en profondeur. De quoi nourrir les racines, faire entrer de l’air et de l’eau… De vrais ingénieurs, en somme !

Et nous, les humains, nous en profitons lorsque nous cueillons des fruits et des légumes ! Toutes ces plantes adorent les nutriments. Ca tombe bien, le ver de terre mange des débris animaux et végétaux qui sont à la surface du sol, et, une fois digérés, ils rejettent un super cocktail nourricier pour les plantes.

Au travers de terrarium peuplés de lombrics, nous mettrons en évidence le travail phénoménal qu’accomplissent ces petits êtres de quelques centimètres seulement. Un petit atelier ludique et visuel pour découvrir le fonctionnement des vers de terre, les comprendre et les apprécier ! Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

