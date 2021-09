Nîmes Lycée Albert Camus de Nîmes Gard, Nîmes Promouvoir l’activité physique grace à la psychologie sociale Lycée Albert Camus de Nîmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Promouvoir l'activité physique grace à la psychologie sociale Lycée Albert Camus de Nîmes, 1 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 01 octobre

Lycée Albert Camus de Nîmes Université de Nîmes. Entrée libre En présentiel Scolaires. Pour promouvoir les comportements actifs des enfants et des adolescents, plusieurs facteurs sociaux peuvent être mobilisés : frères/sœurs, parents, enseignants, éducateurs sportifs, directeurs d’établissements scolaires, responsables politiques, etc. L’atelier permettra de faire un jeu théâtralisé avec le public, associé à des connaissances dans le champ de la psychologie sociale. Ils incarneront chaque facteur dans le but d’identifier des stratégies de collaboration entre les différents facteurs, pouvant aboutir à l’efficacité de programmes de promotion de l’activité physique. Occitanie>Gard

Lycée Albert Camus de Nîmes 51 Avenue Georges Pompidou 30900 Nîmes

