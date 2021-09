Avignon Lycée agricole F. Pétrarque (AGROPARC) Avignon, Vaucluse Le monde vivant des champs à l’assiette Lycée agricole F. Pétrarque (AGROPARC) Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Le monde vivant des champs à l'assiette Lycée agricole F. Pétrarque (AGROPARC), 7 octobre 2021, Avignon. Fête de la science 07 octobre

Lycée agricole F. Pétrarque (AGROPARC) FLORENCE CUNY. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Vos élèves participeront avec nos élèves à un atelier cuisine pédagogique où sont cuisinés les légumes bio produits sur l’exploitation du lycée. L’atelier « botanique » permettra d’approcher les fruits, les légumes , les fleurs et les graines. L’atelier microbiologie permettra de découvrir le monde microscopique qui nous entoure. Nous rejoindrons ensuite le laboratoire de physique-chimique pour des expériences ludiques sur la couleur des fruits et légumes. Nous terminerons par la visite de l’exploitation avec son parcours pédagogie et le micro-méthaniseur. Cette visite s’adresse préférentiellement à des élèves de 4ème et 3ème 2 classes seront accueillies le matin et 2 l’après-midi. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Lycée agricole F. Pétrarque (AGROPARC) 3592 Route de Marseille 84000 Avignon 84140 organisateur : Lycée agricole F. Pétrarque (AGROPARC)

