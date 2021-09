Cenon Ludo-Médiathèque Jacques Rivière Cenon, Gironde Atelier tables tactiles MAO – Musique Assistée par Ordinateur Ludo-Médiathèque Jacques Rivière Cenon Catégories d’évènement: Cenon

samedi 02 octobre – 17h00 Dans le cadre des Digital Days #1 Cenon et de la Nuit des Bibliothèques, l’association UNISPHERES et la Ludo-médiathèque de Cenon vous propose de participer à une fin d’aprèm musicale, autour de l’atelier tables tactiles MAO – Musique Assistée par Ordinateur. L’occasion d’apprendre à composer de la musique électronique sur tables tactiles.

La Musique Assistée par Ordinateur (MAO) désigne la création et la composition musicale faites grâce aux outils numériques. Cet atelier ludique et accessible permet de comprendre la base de la composition et de créer ensemble des musiques électroniques, pour tous les goûts.

Ludo-Médiathèque Jacques Rivière 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 Cenon

