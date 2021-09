Plouhinec Locquénin - Plouhinec 56 Morbihan, Plouhinec Découverte du site archéologique de Mané Véchen Locquénin – Plouhinec 56 Plouhinec Catégories d’évènement: Morbihan

Découverte du site archéologique de Mané Véchen Locquénin – Plouhinec 56, 2 octobre 2021, Plouhinec. Fête de la science 02 octobre

Locquénin – Plouhinec 56 MAIRIE DE PLOUHINEC. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 14h00 Visite du site : présentation du site et de son histoire, explication sur les différents types de décor de Mané Véchen et plus particulièrement les décors peints.

Création de la fresque : découverte de la technique de la fresque, sensibilisation du public à l’utilisation et le maniement de différents matériels par le biais de différentes techniques, développer sa capacité de création, le sens esthétique, l’imagination, à travers un langage expressif Bretagne>Morbihan

