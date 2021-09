Guillestre Local Pics et Colegram Guillestre, Hautes-Alpes Jouons avec la science Local Pics et Colegram Guillestre Catégories d’évènement: Guillestre

Hautes-Alpes

Jouons avec la science Local Pics et Colegram, 6 octobre 2021, Guillestre. Fête de la science 06 octobre

Local Pics et Colegram Pics et Colegram. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Venez passez un moment ludique sur le thème de la science. Vous trouverez une grande variété de jeux de société à expérimenter en famille ou entre amis.

Vous ne verrez plus la science comme avant ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Local Pics et Colegram Place du Portail 05600 organisateur : https://www.picsetcolegram.fr/ Local Pics et Colegram

Détails Catégories d’évènement: Guillestre, Hautes-Alpes Autres Lieu Local Pics et Colegram Adresse Place du Portail Ville Guillestre lieuville Local Pics et Colegram Guillestre